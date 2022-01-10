أول ظهور وتصريح للصربي دجوكوفيتش بعد الإفراج عنه

نشر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، صورة له في ملاعب ملبورن، في أول ظهور له بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز المسافرين في مدينة ملبورن الأسترالية.

ونشر دجوكوفيتش الصورة عبر حسابه في "فيسبوك"، وأرفقها بالقول: "أنا مسرور وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي".

وأضاف: "رغم كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا. ما زلت أركز على ذلك. جئت إلى هنا للعب في أحد أهم الأحداث التي تقام أمام الجماهير الرائعة".

وأتم: "في الوقت الحالي لا يمكنني قول المزيد، شكرا لكم جميعا لوقوفكم معي خلال كل هذا، وتشجيعي على البقاء قويا".

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ولا يزال مصير مشاركة النجم الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة غامضا، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الهجرة قراره النهائي في الساعات المقبلة.

وسافر دجوكوفيتش إلى أستراليا الأربعاء الماضي للدفاع عن لقبه كاشفا أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

ولكن فور وصوله، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وقالت الحكومة الأسترالية الأحد إن اللاعب المتوج بـ20 لقبا كبيرا لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وإنه يجب رفض معركته القانونية للبقاء في البلاد والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وخلال جلسة الاستماع الاثنين، استمع القاضي أنتوني كيلي إلى النزاع القانوني في القضية، قبل الدفاع عن دجوكوفيتش.

وصرح كيلي بأنه "مضطرب إلى حد ما"، وقال إن الصربي قدم أدلة من "أستاذ وطبيب مؤهل جدا" للحصول على إعفاء طبي.

وأضاف: "ماذا كان يمكن لهذا الرجل أن يفعل أكثر من ذلك؟".

وظن دجوكوفيتش أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة على أساس أنه أصيب بالفيروس في 16 ديسمبر 2021، وفق ما كشفه محاموه السبت.

ولكن وفقا لنماذج الإعفاء من تلقي اللقاح التابعة للسلطات الفيدرالية الأسترالية، فإن الإصابة السابقة بفيروس كوفيد-19 ليست سببا وجيها لعدم تلقي اللقاح.

المصدر: وكالات