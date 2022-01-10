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كأس أمم إفريقيا.. ماني يوجه رسالة إلى صلاح وكيتا (فيديو)

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. ماني يوجه رسالة إلى صلاح وكيتا (فيديو)
legion-media
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نشر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول رسالة مازح من خلالها زميليه في "الريدز" الغيني نابي كيتا والمصري محمد صلاح .

وقال ماني: "لدي رسالة خاصة للغاية لأصدقائي، لسوء الحظ لا يمكن أن ألعب ضد منتخبين في المباراة النهائية، سألعب ضد فريق واحد فقط".

وأضاف موجها كلامه للثنائي صلاح وكيتا: "أريد أن أقول لكما حظا سعيدا، وأراكما قريبا، إلى اللقاء".

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ووصل المنتخب السنغالي إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في مصر لكنه خسر ضد المنتخب الجزائري الذي حقق لقبه الثاني.

ويفتتح المنتخب السنغالي مبارياته في مواجهة زيمبابوي مساء اليوم الاثنين، في المجموعة الثانية وتضم أيضا كل من غينيا وملاوي.

فيما يستعد المنتخب المصري بطل كأس الأمم الإفريقية سبع مرات، لمواجهة نيجيريا في أول مباراة له بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو، على ملعب رومدي أدجيا في غاروا غدا الثلاثاء.

المصدر:RT

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