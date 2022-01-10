جائزة جديدة يتلقاها المنتخب الجزائري

منحت مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" الإماراتية، الأحد، جائزة أفضل منتخب عربي لعام 2021، لمنتخب الجزائر لفوزه بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وتسلم الجائزة عضو اتحاد كرة القدم الجزائري حكيم مدان كون رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة ومدرب المنتخب جمال بلماضي ولاعبيه موجودون في الكاميرون، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي انطلقت مساء الأحد.

إقرأ المزيد

وخاض "الخضر" 11 مباراة دولية في العام الماضي (رسمية وودّية)، فحصدوا 8 انتصارات واكتفوا بـ 3 تعادلات.

كما استمروا في سلسلة المباريات بلا هزيمة، حيث بلغوا 33 مباراة في منتصف نوفمبر الماضي، وارتفع الرقم إلى 34 مواجهة مطلع العام الحالي، بعد مواجهة غانا في الـ 5 من الشهر الجاري.

ويبدأ منتخب الجزائر، غدا الثلاثاء، رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الكاميرون، بعد أقل من شهر على تتويجه بلقب بطل كأس العرب في قطر، لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الثانية والثلاثين من بطولة القارة السمراء التي استضافتها مصر العام الماضي، على حساب نظيره السنغالي، بفوزه عليه بهدف وحيد.

ويتطلع منتخب "محاربي الصحراء" للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد عامي (1990 و2019).

وفي ما يلي جدول مباريات الجزائر في المجموعة الخامسة:

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (16:00) بتوقيت مكة المكرمة:

الجزائر - سيراليون

يوم الأحد 16 يناير 2022 الساعة (22:00):

الجزائر – غينيا الإستوائية.

المصدر: RT