منتخب الكاميرون يتجاوز الرقم القياسي لنظيره المصري

دخل منتخب الكاميرون تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بخوضه المباراة الافتتاحية للنسخة الثالثة والثلاثين من البطولة القارية، أمام منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد.

وظهر منتخب الكاميرون "الأسود غير المروضة" للمرة السابعة في المباريات الافتتاحية في تاريخ بطولة القارة السمراء، لينفرد بالرقم القياسي، ويفض الاشتباك مع منتخب مصر "الفراعنة" الذي قص شريط الافتتاح 6 مرات.

ولكن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي الأعلى، وهو الفوز باللقب 7 مرات، مقابل 5 ألقاب لوصيفه الكاميروني، ويليهما غانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

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وتغلب منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو (2-1) على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة ياوندي، وتصدر قائمة المجموعة الأولى، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كابو فيردي)، التي ستقام مساء اليوم أيضا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

بينما سيستهل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات