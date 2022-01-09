رسميا.. الـ"كاف" يرد على تهديدات "الخيول" بعدم خوض المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا على احتجاج الاتحاد البوركيني، بشأن نتائج المسحات الطبية للاعبي فريقه قبل مواجهة الكاميرون اليوم الأحد، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وكان اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم هدد، أمس السبت، بعدم خوض منتخب بلاده المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا، اليوم الأحد، أمام نظيره الكاميروني، مستضيف البطولة، بسبب البروتوكول الصحي.

وطالب اتحاد بوركينا فاسو، في أحدث بيان له، من اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، بِإعادة إجراء الفحص الطبي للاعبيه (الخيول) وطاقم التدريب بمركز استشفائي "مستقل"، بعد ثبوت إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينهم 5 لاعبين والمدير الفني للمنتخب، كامو مالو.

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وأرسل الـ"كاف" خطابا للرد على هذا الاحتجاج عن طريق الجنوب إفريقي ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط.

وأكد خطاب الكاف أنه تم بالفعل استلام الاحتجاج البوركيني، وجرت متابعة الأمر، وأن لجنة الانضباط تأكدت من إجراء هذه المسحات لدى معمل طبي معترف به دوليا.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أن نتائج المسحات الطبية كانت سليمة تماما ولا يوجد ما يستدعي الاحتجاج.

المصدر: وكالات