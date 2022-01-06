روسيا تهزم إيطاليا وتبلغ نصف نهائي كأس رابطة محترفي التنس

تغلب الروسي دانييل مدفيديف، على الإيطالي ماتيو بيريتيني، وعاد مجددا إلى الملعب ليفوز بمسابقة الزوجي ويقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة محترفي التنس، اليوم الخميس.

وهيمن مدفيديف في المجموعة الأولى، غير أن الإيطالي رد في الثانية بفضل الشوط الفاصل "تاي بريك"، قبل أن يكسر الروسي إرسال منافسه في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة الحاسمة وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 6-2، و6-7، و6-4.

Job done 🇷🇺✅@DaniilMedwed and Roman Safiullin prove too good for Sinner/Berrettini, winning the deciding doubles 5-7, 6-4, [10-5].#ATPCuppic.twitter.com/UbySypt2Nr — ATPCup (@ATPCup) January 6, 2022

وعوض مدفيديف خسارة مواطنه رومان سافيولين في وقت سابق أمام الإيطالي يانيك سينر 6-7، و3-6، ليخوض المنتخبان فئة الزوجي الحاسمة والتي حقق فيها الثنائي الروسي مدفيديف وسافيولين، الفوز على الزوجي الإيطالي بيريتيني وسينر 5-7، و6-4، و10-5.

وبهذا الفوز، تصدرت روسيا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما حققت الانتصار في مبارياتها الثلاث ضد فرنسا، وأستراليا، وإيطاليا، وبلغت المربع الذهبي لبطولة كأس رابطة محترفي التنس، وسيتحدد منافسها في هذا الدور في وقت لاحق.

وكان الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، والبولندي هوبرت هوركاش، قادا إسبانيا وبولندا للدور نصف النهائي، حيث سيتقابل منتخباهما غدا الجمعة.

وما زالت هوية المنتخب الأخير الذي سيكمل عقد المربع الذهبي مشرعة على كافة الاحتمالات ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث أن فوز ألمانيا على كندا في وقت لاحق اليوم، سيصب لمصلحة تأهل إنجلترا إلى نصف النهائي.

أما في حال فوز كندا فستحجز بطاقتها إلى هذا الدور على حساب إنجلترا التي كانت قد حافظت على آمالها بالتأهل عقب الفوز على الولايات المتحدة 2-1.

المصدر: وكالات