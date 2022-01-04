صاحب هدف فوز برشلونة على مايوركا يقدم هدية جميلة لطفل (فيديو)
قام الهولندي لوك دي يونغ مهاجم برشلونة بلفتة إنسانية رائعة خلال مباراته أمام مضيفه ريال مايوركا (1-0) التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقدم دي يونغ كرة لطفل صغير تحمله والدته بالقرب من خط التماس للملعب.
🔝 @LuukdeJong9 🎁 👩🦲 pic.twitter.com/QQNxcCISeu— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 3, 2022
وفرض لوك دي يونغ نجما للمباراة بتسجيله هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني، بتسديدة رأسية متقنة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.
HIGHLIGHTS | @LuukdeJong9 and @mterstegen1 lead @FCBarcelona to new year triumph in Mallorca! 🔥— LaLiga English (@LaLigaEN) January 2, 2022
🎬 #RCDMallorcaBarçapic.twitter.com/YIE5RkeNlh
وشارك لوك دي يونغ في هذه المباراة بشكل أساسي لغياب مجموعة من لاعبي "البلوغرانا" بسبب إصابات مختلفة، ومن بينها إصابات بفيروس كورونا.
وقاد الهولندي بذلك برشلونة إلى الفوز في مستهل مشواره في العام الجديد 2022، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس.
بينما يتصدر ريال مدريد قائمة الدوري "الليغا" برصيد 46 نقطة، حصدها من 20 مباراة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه إشبيلية، الذي لعب مباراة أقل.
المصدر: RT
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