تشافي يوجه رسالة تحذير لعثمان ديمبلي

أكد الإسباني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم أن على لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بذل المزيد من الجهد من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق بدءا من يناير الجاري، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود خلافات حادة بين إدارة برشلونة وديمبلي فيما يتعلق بتجديد عقده، لا سيما في ظل المطالب المادية المرتفعة للاعب الفرنسي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، المكرس لمواجهة ليناريس، غدا الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا: "ديمبيلي يجب أن يفكر في نفسه، أعتقد أن مستقبله سيرتبط باستمراره في برشلونة".

وأوضح: "المشروع الرياضي بالنسبة له لن يكون أفضل في مكان آخر من هنا، وقد قلت له ذلك، أنا مطمئن وأنتظر الأخبار، الآن لم يعد الأمر يتوقف علي، بل على النادي وعثمان نفسه".

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وانضم عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، ولكنه ابتعد عن المباريات لفترات طويلة، بسبب سلسلة من الإصابات، وعدم الالتزام بالتدريبات والانضباط بالشكل المطلوب.

ويأتي ذلك بعد أيام من احتفال عثمان ديمبلي بزفافه في المغرب، الذي فاجأ به نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، أن لاعبي برشلونة فوجئوا بمقاطع الفيديو والصور المسربة من حفل الزفاف الذي أقيم يوم الخميس 20 ديسمبر الماضي، ودعا إليه ديمبلي بعض لاعبي كرة القدم، ومنهم زميله في المنتخب، دايوت أوباميكانو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أيضا إلى أن حفل زفاف ديمبلي يتزامن أيضا مع المفاجأة التي فجرها اللاعب الفرنسي بشأن استعداده لتجديد عقده مع برشلونة خلال أيام لمدة 5 مواسم جديدة، مع الاستعداد لتخفيض راتبه مع النادي.

المصدر: وكالات