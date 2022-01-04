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طفلة تشعل منصات التواصل بعد لفتة من أفضل لاعب آسيوي (فيديو)

الرياضة

طفلة تشعل منصات التواصل بعد لفتة من أفضل لاعب آسيوي (فيديو)
AFP GLYN KIRK
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رسم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم والفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2021 البسمة على وجه طفلة، قبل المباراة أمام واتفورد (1-0) السبت الماضي.

ولوح سون، أثناء إجراء حركات الاحماء بجوار خط التماس، بيده استجابة لطلب طفلة صغيرة، ليرسم البسمة على وجهها وفرحة كبيرة كما يظهر في الفيديو.

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سون هيونغ مين أفضل لاعب في آسيا
سون هيونغ مين أفضل لاعب في آسيا

يذكر أن سون هيونغ مين حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه.

وحصل سون هيونغ مين على 242 نقطة، متفوقا على الثنائي الإيراني سردار آزمون (زينيت بطرسبورغ) برصيد 111 نقطة، ومهدي طاريمي (بورتو) برصيد 90 نقطة.

وأحرز سون هيونغ مين (29 عاما) 22 هدفا مع توتنهام في كل البطولات خلال موسم (2020-2021)، إضافة إلى 4 أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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