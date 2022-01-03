رونالدو يفشل في الاقتراب من محمد صلاح في ترتيب الهدافين

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بخيبة أمل كبيرة من مباراته أمام وولفرهامبتون التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق رونالدو في هز شباك ضيفه وولفرهامبتون، ليتوقف رصيده عن 8 أهداف ويبقى بعيدا في ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ" ليبقى، متأخرا بفارق 8 أهداف عن صاحب الصدارة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

كما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة حصدها من 19 مباراة، وبقي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بعيدا عن الصدارة أيضا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتربع على العرش.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

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1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 16 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف

4- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

4- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 8 أهداف

4- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 8 أهداف

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

4- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 8 أهداف

4- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 8 أهداف

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

11- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 7 أهداف

11- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 7 أهداف

11- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 7 أهداف

11- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

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15- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

15- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

15- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 6 أهداف

15- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

15- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 6 أهداف

15- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

21- - الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

21- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

21- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

21- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

21- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

21- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

21- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

21- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

21- الإنجليزي جيمس مأودسون (ليستر سيتي) – 5 أهداف

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21- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 5 أهداف

21- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

21- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 5 أهداف

21- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

21- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 5 أهداف

21- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 5 أهداف

36- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال) – 4 أهداف

36- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 4 أهداف

36- البلجيكي كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) – 4 أهداف

36- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

36- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

36- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

36- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

36- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

36- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 4 أهداف

36- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 4 أهداف

36- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 4 أهداف

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36- الأرجنتيني مانويل لانزيني (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

36- الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير (برايتون) – 4 أهداف

36- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 4 أهداف

36- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

36- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 4 أهداف

36- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 4 أهداف

36- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 4 أهداف

31- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 4 أهداف.

المصدر: "premierleague"