شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو ملخصا مجريات مباراته المثيرة أمام تشيلسي، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قمة منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة منذ الثواني الأولى، فقد كاد ليفربول أن يتلقى ضربة موجعة في الدقيقة الأولى، بعد تدخل مهاجمه السنغالي ساديو ماني بقوة ضد المدافع الإسباني سيزار ازبيليكويتا قائد تشيلسي، استحق عليها البطاقة الحمراء، لكن الحكم كان رحيما به واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجهه.

وضرب "الريدز" بقوة وتقدم بهدفين متتاليين، الأول سجله ماني بالذات مبكرا في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، قبل أن يلمع زميله النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثاني، عند الدقيقة 26، بطريقة رائعة، ليحقق "الفرعون" المصري رقما قياسيا جديدا، كأكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا، ويفك شراكته أسطورة الفريق ستيفين جيرارد، مدرب أستون فيلا الحالي.

أبرز لقطات تعادلنا أمام تشيلسي بنتيجة 2-2 في ستامفورد بريدج 🎥pic.twitter.com/KDkHnvJHOi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2022

وعزز محمد صلاح (29 عاما) بذلك صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا مبتعدا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا.

بيد أن فرحة ليفربول لم تكتمل، فقد رد تشيلسي بهدفين رائعين، الأول بتسديدة "عالطاير" من على مشارف منطقة الجزاء، بقدم لاعب خط وسطه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 42، اصطدمت كرته بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك، والثاني أحرزه المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بعد ثلاث دقائق فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بتعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للطرفين رغم إثارتها والأهداف الرائعة، فقد اكتفى كل فريق بنقطة واحدة، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثاني، ويليه ليفربول في المركز الثالث برصيد 42 نقطة حصدها من 20 مباراة.

بينما يتصدر مانشستر سيتي، الذي يعتبر أكثر المستفيدين من هذا التعادل بين مطارديه، جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 53 نقطة، ليسير بخطى ثابتة نحو الدفاع عن لقبه.

المصدر: RT