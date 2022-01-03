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مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة مذلة في عقر داره لأول مرة منذ 42 عاما

الرياضة

مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة مذلة في عقر داره لأول مرة منذ 42 عاما
Reuters PAUL ELLIS
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استهل فريق مانشستر يونايتد عامه الجديد 2022 بهزيمة مذلة أمام ضيفه وولفرهامبتون مساء اليوم الاثنين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين وولفرهامبتون "الذئاب" بالفضل في انتصاره للاعبه البرتغالي المخضرم جواو موتينهو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

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وتلقى مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه الألماني الجديد رالف رانجنيك (63 عاما)، بالهزيمة الأولى على أرضه أمام فريق وولفرهامبتون منذ عام 1980، والأولى منذ عام 2004 على ملعب "الذئاب" بهدف وحيد.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة حصدها من 19 مباراة، وبقي في المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة حصدها من 19 مباراة أيضا، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم الترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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