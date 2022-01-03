رونالدو يجعل والدته تجهش بالبكاء (فيديو)

دخلت البرتغالية، ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في نوبة بكاء، بعد تلقيها رسالة منه بعيد ميلادها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه والدة رونالدو وهي تذرف دموع الفرح وهي تقرأ رسالة ولدها بمناسبة عيد ميلادها.

Cristiano Ronaldo's birthday message to his mother brought her to tears 🥺 pic.twitter.com/d3nwp5ziba — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2022

ونشر رونالدو صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وأرفقها بكلمات رومانسية ومؤثرة، جاء فيها: "تهانينا بعيد ميلاد أفضل أم في العالم، محاربة علمتني دائما أن لا أستسلم، أفضل جدة يمكن لأولادي أن يحلموا بها.. أحبك كثيرا يا أمي! قبلة!"، وحصدت هذه الرسالة ملايين الإعجابات لمتابعي "صاروخ ماديرا" البالغ عددهم أكثر من 385 مليون شخص، وهو رقم قياسي عالمي.

ولدت ماريا دولوريس أفيرو يوم 31 ديسمبر 1954، وكانت مجرد طاهية في مدرسة، وعلى الرغم من الأوقات الصعبة في العائلة، التي عاشت حالة من الفقر، وقفت بجانب ابنها حتى وصل إلى عالم النجومية، ولا تزال تدعمه دون قيد أو شرط في كل مكان.

المصدر: وكالات