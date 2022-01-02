كم يبلغ سعر ساعة ليفاندوفسكي التي ارتداها في دبي؟
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية يوم الأحد عن سعر الساعة التي ارتداها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" الذي استضافته دبي مؤخرا.
Robert Lewandowski wears amazing £170k luxury watch to Dubai awards show https://t.co/BV71ha5i8spic.twitter.com/acLJsRG3Hr— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 1, 2022
وحسب الصحيفة البريطانية، ارتدى النجم البولندي في دبي ساعة من نوع "Patek Philippe" سعرها 170 ألف جنيه إسترليني.
وتوج ليفاندوفسكي بجائزتين في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2021 في دبي، هما: جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2021، وجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 حسب تصويت "تيك توك".
#ليفاندوفيسكي يفوز بجائزة «أفضل لاعب» لدى مشجعي تيك توك#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2U6yFrXruz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
جائزة «مارادونا» لأفضل هداف هذا العام يفوز بها البولندي #ليفاندوفيسكي#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fuzDzrEeOz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
وتربع ليفاندوفسكي على عرش هدافي كرة القدم في "القارة العجوز" لعام 2021 بتسجيله 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات.
المصدر: thesun.co.uk
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