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كم يبلغ سعر ساعة ليفاندوفسكي التي ارتداها في دبي؟

الرياضة

كم يبلغ سعر ساعة ليفاندوفسكي التي ارتداها في دبي؟
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية يوم الأحد عن سعر الساعة التي ارتداها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" الذي استضافته دبي مؤخرا.

وحسب الصحيفة البريطانية، ارتدى النجم البولندي في دبي ساعة من نوع "Patek Philippe" سعرها 170 ألف جنيه إسترليني.

كم يبلغ سعر ساعة ليفاندوفسكي التي ارتداها في دبي؟

وتوج ليفاندوفسكي بجائزتين في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2021 في دبي، هما: جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2021، وجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 حسب تصويت "تيك توك".

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وتربع ليفاندوفسكي على عرش هدافي كرة القدم في "القارة العجوز" لعام 2021 بتسجيله 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات.

المصدر: thesun.co.uk

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