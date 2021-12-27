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مبابي يتوج بجائزة "جلوب سوكر دبي" لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 (فيديو)

الرياضة

مبابي يتوج بجائزة
Reuters Satish Kumar
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توج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اليوم الاثنين بجائزة "جلوب سوكر دبي 2021" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

جوائز "جلوب سوكر 2021":

- جائزة "مارادونا" لأفضل هداف لعام 2021 توج بها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

- ليفاندوفسكي توج بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت "تيك توك".

- روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.

- فريق سيدات برشلونة الإسباني يتوج بجائزة أفضل فريق نسائي لعام 2021.

- فريق تشيلسي الإنجليزي يتوج بجائزة أفضل فريق للرجال لعام 2021.

- المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل منتخب وطني في عام 2021.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوج بجائزة الهداف التاريخي.

- الإيطالي فيديريكو باستوريلو يتوج بجائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2021.

- الإسبانية أليكسيا بوتيلياس نجمة برشلونة توجت بجائزة أفضل لاعبة في عام 2021.

- الإيطالي ليوناردو بونوتشي يتوج بجائزة أفضل مدافع في عام 2021.

- تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021.

- جائزة أفضل مسيرة كروية توج بها الساحر البرازيلي رونالدينيو.

- الدوري الإيطالي (الكالتشيو) يفوز بجائزة أكثر الدوريات ابتكارا.

- أكاديمية ZED تفوز بجائزة أفضل أكاديمية لكرة القدم في إفريقيا.

المصدر: RT

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