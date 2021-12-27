مبابي يتوج بجائزة "جلوب سوكر دبي" لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 (فيديو)
توج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اليوم الاثنين بجائزة "جلوب سوكر دبي 2021" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.
🎺🎺🎺 Y llegó el premio más esperado de la noche en los @Globe_Soccer. El #GlobeSoccerAwards 2021 a mejor jugador del mundo es para... 💥💥💥https://t.co/ssNzeekRPo#GSA2021pic.twitter.com/tn9xMoU8KS— MARCA (@marca) December 27, 2021
النجم الفرنسي كيليان #مبابي يفوز بجائزة «أفضل لاعب»#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Zfdqh7bXzt— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
جوائز "جلوب سوكر 2021":
- جائزة "مارادونا" لأفضل هداف لعام 2021 توج بها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
جائزة «مارادونا» لأفضل هداف هذا العام يفوز بها البولندي #ليفاندوفيسكي#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fuzDzrEeOz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- ليفاندوفسكي توج بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت "تيك توك".
#ليفاندوفيسكي يفوز بجائزة «أفضل لاعب» لدى مشجعي تيك توك#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2U6yFrXruz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2021.
يسلمها #منصور_بن_محمد رئيس مجلس دبي الرياضي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
الإيطالي روبيرتو #مانشيني يفوز بجائزة أفضل مدرب هذا العام#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mbBr5IECHg
- فريق سيدات برشلونة الإسباني يتوج بجائزة أفضل فريق نسائي لعام 2021.
#برشلونة يفوز بجائزة أفضل فريق نسائي#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/xRJuXCCm54— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- فريق تشيلسي الإنجليزي يتوج بجائزة أفضل فريق للرجال لعام 2021.
- المنتخب الإيطالي يتوج بجائزة أفضل منتخب وطني في عام 2021.
منتخب #إيطاليا يفوز بجائزة «أفضل منتخب» هذا العام#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/lenkV0kGGS— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوج بجائزة الهداف التاريخي.
النجم البرتغالي كرستيانو #رونالدو يفوز بجائزة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
Top Goal Scorer Of All Time
خورخي مينديز وكيل أعماله يتسلم الجائزة نيابة عنه والدون يرسل رسالة إلى جماهيره#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/s9M0rMOxto
- الإيطالي فيديريكو باستوريلو يتوج بجائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2021.
فيديريكو باستوريلو يفوز بجائزة أفضل وكيل هذا العام#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Jww3O4np3K— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- الإسبانية أليكسيا بوتيلياس نجمة برشلونة توجت بجائزة أفضل لاعبة في عام 2021.
أليكسا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة هذا العام#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WzjjBmmYVj— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- الإيطالي ليوناردو بونوتشي يتوج بجائزة أفضل مدافع في عام 2021.
الإيطالي ليوناردو #بونوتشي لاعب يوفنتوس يفوز بجائزة أفضل مدافع هذا العام— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
وإهداء خاص من أكاديمية يوفنتوس..#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LFLrYNMGKX
- تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لفريق مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021.
تشيكي بيجريستين من #مانشستر_سيتي يفوز بجائزة أفضل مدير رياضي هذا العام#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zJ7oZPcXOj— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- جائزة أفضل مسيرة كروية توج بها الساحر البرازيلي رونالدينيو.
رونالدينيو يفوز بجائزة أفضل مسيرة للاعب#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/o53p6ef2D6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- الدوري الإيطالي (الكالتشيو) يفوز بجائزة أكثر الدوريات ابتكارا.
«سيريا A» تفوز بجائزة أفضل الدوريات ابتكاراً في عام 2021#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/YHbgKydyk2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
- أكاديمية ZED تفوز بجائزة أفضل أكاديمية لكرة القدم في إفريقيا.
أكاديمية ZED تفوز بجائزة أفضل أكاديمية لكرة القدم في أفريقيا#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/O01Q4qoC7a— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
المصدر: RT
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