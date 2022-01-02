تشيلسي يجبر ليفربول على تقاسم نقاط المباراة (فيديو)
حسم التعادل الإيجابي مواجهة تشيلسي وضيفه ليفربول بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم ليفربول بالنتيجة بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 9 و26 على الترتيب، قبل أن ينتفض تشيلسي ويسجل هدفين متتاليين معدلا النتيجة عن طريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 42 و45+1 على التوالي.
مش اي حد يجيب اجوال— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) January 2, 2022
هدف محمد صلاح في تشيلسي من أروع الأهداف pic.twitter.com/FRY6saGbyd
وفي الشوط الثاني لم يفلح أي من اللاعبين في هز الشباك رغم عديد الفرص التي أتيحت للفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.
An instant #PL classic at Stamford Bridge!— Premier League (@premierleague) January 2, 2022
🔵 #CHELIV 🔴 pic.twitter.com/XGeMFy4FGa
وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع تشيلسي رصيده في المركز الثاني إلى 43 نقطة، ورفع ليفربول رصيده في المركز الثالث إلى 42 نقطة.
هدف ساديو ماني ❤️🔥#تشيلسي_ليفربولpic.twitter.com/XlA3mJnWLt— professor || نمشي UHP99 (@UHP98) January 2, 2022
متعة الدوري الإنجليزي لا يعادلها أي دوري في العالم ، متفرد بالإثارة والقوه ، كرة قدم حقيقيه .— علي الشهري (@ali_alshahri1) January 2, 2022
البلوز اليوم 👍👍#تشيلسي_ليفربولpic.twitter.com/tq06OlsCFr
هدف تشلسي الثاني - بولسيتش#تشيلسي_ليفربول— SARA 3 (@SARA3RMSA) January 2, 2022
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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 53 نقطة، ويعتبر من أكثر المستفيدين من تعادل مطارديه في مباراة الليلة.
المصدر: RT
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