تشيلسي يجبر ليفربول على تقاسم نقاط المباراة (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة تشيلسي وضيفه ليفربول بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بالنتيجة بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 9 و26 على الترتيب، قبل أن ينتفض تشيلسي ويسجل هدفين متتاليين معدلا النتيجة عن طريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 42 و45+1 على التوالي.

مش اي حد يجيب اجوال

هدف محمد صلاح في تشيلسي من أروع الأهداف pic.twitter.com/FRY6saGbyd — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) January 2, 2022

وفي الشوط الثاني لم يفلح أي من اللاعبين في هز الشباك رغم عديد الفرص التي أتيحت للفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع تشيلسي رصيده في المركز الثاني إلى 43 نقطة، ورفع ليفربول رصيده في المركز الثالث إلى 42 نقطة.

متعة الدوري الإنجليزي لا يعادلها أي دوري في العالم ، متفرد بالإثارة والقوه ، كرة قدم حقيقيه .

البلوز اليوم 👍👍#تشيلسي_ليفربولpic.twitter.com/tq06OlsCFr — علي الشهري (@ali_alshahri1) January 2, 2022

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 53 نقطة، ويعتبر من أكثر المستفيدين من تعادل مطارديه في مباراة الليلة.

المصدر: RT