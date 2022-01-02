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شاهد.. هدف "الفرعون" صلاح التاريخي في شباك تشيلسي

الرياضة

شاهد.. هدف
Reuters
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سجل المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك مضيفه تشيلسي في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، عندما كان ليفربول متقدما بهدف دون مقابل سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، روّض صلاح بطريقة بارعة كرة طولية من زميله ألكسندر ترينت أرنولد، قبل أن يتقدم في منطقة جزاء تشيلسي ويرسل الكرة لمعانقة الشباك معززا تقدم "الريدز" بلمسة ساحرة من فوق حارس المنافس.

المصدر: RT

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