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توريس في رسالة وداعية مؤثرة: سأترك جزءا من قلبي في مانشستر سيتي

الرياضة

توريس في رسالة وداعية مؤثرة: سأترك جزءا من قلبي في مانشستر سيتي
AFP Paul ELLIS
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توجه الإسباني فيران توريس مهاجم برشلونة برسالة إلى جماهير فريقه السابق مانشستر سيتي، بعد يومين من انتقاله إلى صفوف العملاق الكتالوني بعقد يمتد حتى عام 2027.

وقال توريس في رسالته التي نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "أترك العديد من الأصدقاء الجيدين للغاية في مانشستر، لكني سأحمل دائما ذكريات رائعة وتجارب خاصة في قلبي".

وتابع: "لسوء الحظ لم يسمح لي الوباء بالاستمتاع بصورة كاملة بتواجدي في مانشستر كما أردت، لكن العام الماضي كان لا يصدق بالنسبة لي".

وأضاف: "في مانشستر سيتي، لم أتطور فقط كلاعب بل كإنسان أيضا، أصبحت أقوى في مواجهة التحديات الجديدة كلاعب محترف، وأعرف أيضا أنني تمتعت بالشرف والحظ لتمثيل هذا النادي العظيم".

وأردف: "بجانب كل التجارب الرائعة من الفوز بلقب البريميرليغ وكأس الرابطة والمنافسة في نهائي دوري الأبطال، أحمل معي شيئا أكثر أهمية هو علاقتي بكم جميعا، جماهير مانشستر سيتي الأوفياء".

وواصل: "أريد أن أشكر بيب غوارديولا وفيران سوريانو وتيكسيكي (بيجيرستين) لمنحهم الفرصة لي كي أكون جزءا من هذا الفريق العظيم، شخصيا أشعر بالتواضع والشكر لتلك الثقة التي حظيت بها".

وختم قائلا: "أرغب في شكر زملائي وكل الجهاز الفني في مانشستر سيتي، الآن أعود إلى إسبانيا لكني أحملكم في قلبي إلى الأبد، وسأظل أحتفل بانتصاراتكم أسبوعا بعد أسبوع، وبالطبع سأترك جزءا من قلبي في مانشستر سيتي".

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وأعلن برشلونة في بيان رسمي أمس الأول التعاقد مع  توريس البالغ 21 عاما، وجاء في البيان: "اللاعب الدولي الإسباني فيران توريس ينضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو".

وأضاف البيان: "مراسيم التقديم صباح الاثنين في الكامب نو، قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور".

المصدر: وكالات

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