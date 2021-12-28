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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الإسباني توريس ويحصنه بشرط جزائي خرافي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الإسباني توريس ويحصنه بشرط جزائي خرافي
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس البالغ 21 عاما قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لغاية صيف 2027.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "اللاعب الدولي الإسباني فيران توريس ينضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو".

وأضاف البيان: "مراسيم التقديم صباح الاثنين في الكامب نو، قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور".

وقال توريس في فيديو تم نشره عبر حساب برشلونة في الانترنت: "السعادة لا تسعني بالإعلان عن انضمامي لبرشلونة اليوم. أراكم قريبا".

وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه برشلونة بضائقة مالية تسببت في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

وتضرر الخط الأمامي أيضا باعتزال سيرخيو أغويرو بسبب مشكلة في القلب.

وتعاقد السيتي مع توريس في أغسطس من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو لكن مهاجم فالنسيا السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في "الليغا" بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشابي هرنانديز المسؤولية.

وسيعود برشلونة للمنافسات بعد العطلة الشتوية في الثاني من يناير المقبل.

المصدر: رويترز + وكالات

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