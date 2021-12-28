رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الإسباني توريس ويحصنه بشرط جزائي خرافي
أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس البالغ 21 عاما قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لغاية صيف 2027.
وجاء في بيان النادي الكتالوني: "اللاعب الدولي الإسباني فيران توريس ينضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو".
وأضاف البيان: "مراسيم التقديم صباح الاثنين في الكامب نو، قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور".
👋 مرحبا @FerranTorres20— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 28, 2021
✍ اللاعب الدولي الإسباني ينضم إلى #برشلونة قادماً من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.
🙌 مراسيم التقديم صباح الاثنين في الكامب نو، قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور.
💙❤️ #Benvingut Ferran pic.twitter.com/Mc8g3w4wYR
وقال توريس في فيديو تم نشره عبر حساب برشلونة في الانترنت: "السعادة لا تسعني بالإعلان عن انضمامي لبرشلونة اليوم. أراكم قريبا".
👋 مرحبا بك في #برشلونة 💙❤️ pic.twitter.com/Bumix403Ka— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 28, 2021
وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه برشلونة بضائقة مالية تسببت في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي.
وتضرر الخط الأمامي أيضا باعتزال سيرخيو أغويرو بسبب مشكلة في القلب.
وتعاقد السيتي مع توريس في أغسطس من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو لكن مهاجم فالنسيا السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.
وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.
ويحتل برشلونة المركز السابع في "الليغا" بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشابي هرنانديز المسؤولية.
وسيعود برشلونة للمنافسات بعد العطلة الشتوية في الثاني من يناير المقبل.
المصدر: رويترز + وكالات
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