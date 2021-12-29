برشلونة يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، إصابة 3 لاعبين جدد في صفوفه، بفيروس كورونا المستجد.

وكان برشلونة قد كشف خلال الساعات الماضية، عن إصابة الرباعي، داني ألفيس، وكليمو لونجليه، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي، بالفيروس.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021

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وأصدر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا، إيجابية".



وأضاف البيان: الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، الأحد المقبل، مع استئناف مسابقة الليغا.

المصدر: twitter/FCBarcelona