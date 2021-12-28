 
مباشر

كورونا يضرب فريق برشلونة

الرياضة

كورونا يضرب فريق برشلونة
AFP JOSEP LAGO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s23p

بعد استراحة قصيرة لعيد الميلاد عاد برشلونة على الفور للاستعداد لما تبقى من الموسم وقبل بدء الجلسة التدريبية ثبت إصابة اثنين من لاعبيهم بفيروس كورونا وهما كليمو لونجليه وداني ألفيس.

وبسبب الإصابة بالفيروس، لم يحضر كلاهما جلسة التدريب الثلاثاء كما سيتغيبان عن مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل.

في البداية، أشارت التقارير الأولية من "يومية آرا" الإسبانية إلى أن المدافع الفرنسي  لونجليه هو من أصيب بفيروس كوفيد-19، لكن فيما بعد أكد برشلونة إصابة اللاعب البرازيلي ألفيس أيضا، وبالتالي تم تأجيل أول ظهور له مع برشلونة في الليغا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي: "كليمو لونجليه وداني ألفيس من نادي برشلونة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولن يشاركوا في جلسة تدريب الغد".

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه متحور أوميكرون الجديد في الانتشار بأوروبا.

المصدر: twitter/FCBarcelona



عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا