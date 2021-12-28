بعد انتهاء الجولة الـ19.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

واختتمت مساء الاثنين مباريات الجولة الـ19 من البريميرليغ بمواجهة نيوكاسل مانشستر يونايتد التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

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فيما حل في وصافة جدول ترتيب الهدافيين، زميل "الفرعون" دييغو جوتا برصيد 10 أهداف جمعها خلال مشاركاته مع "الريدز" في الموسم الحالي 2021-2022.

وتواجد في المركز الثالث جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف، بينما حل رابعا رافينها، نجم ليدز، برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع إميل سميث رو، مهاجم أرسنال، وهيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.

وفي المركز السابع تواجد ميشيل أنطونيو، لاعب وست هام يونايتد، برصيد 7 أهداف وبنفس رصيد اللاعب إيمانويل دينيس، مهاجم واتفورد، وكريستيانو رونالدو، جناح مانشستر يونايتد، وساديو ماني، نجم ليفربول.

المصدر: whoscored