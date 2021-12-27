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الكشف عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح وأسعارها (صور)

الرياضة

الكشف عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح وأسعارها (صور)
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محمد صلاح
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كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

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وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات، يبلغ عددها 6 وتتجاوز قيمتها 750 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري".

وأوضحت أن أحدث سيارة امتلكها صلاح هي "بينتلي كونتنينتال جي تي"، تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة.

كما قالت الصحيفة إنه لصلاح سيارة "لامبورغيني أفينتادور"، مشيرة إلى أن هذه السيارة تستطيع الوصول إلى 218 ميلا في الساعة، لتصبح الأسرع في مجموعته.

ولدى النجم المصري أيضا، سيارتي "مرسيدس"، الأولى "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يستخدمها عادة للذهاب للتدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية "إس إل إس إيه إم جي" وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية، وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.

كما يمتلك "أودي كيو 7"، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، وأقل سياراته سعرا وأداء هي "تويوتا كاميري" التي يبلغ سعرها 29 ألف إسترليني، بحسب الصحيفة.

المصدر: "The Sun"

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