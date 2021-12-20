محمد صلاح ولاعبو ليفربول يحتفلون مع أطفال المستشفيات بأعياد الميلاد (فيديو)

احتفل محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والمدير الفني الألماني يورغن كلوب بأعياد الميلاد "الكريسماس"، مع أطفال مستشفى "ألدير هاي" بمدينة ليفربول.

ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر فيه محمد صلاح وزملاؤه في فريق "الريدز"، وهم يجرون محادثات عبر تقنية الفيديو مع الأطفال، كما قدموا لهم بعض الهدايا ورسائل الدعم للانتصار على أمراضهم.

وأرفق حساب "الريدز" مقطع الفيديو "بتغريدة" جاء فيها: "لسوء الحظ، لم نتمكن من زيارة (@AlderHey) هذا العام، ولكن هذا لن يمنعنا من إحضار شجرة عيد الميلاد.. استضفنا زيارة افتراضية هذا العام لمفاجأة بعض المرضى وعائلاتهم".

لسوء الحظ، لم نتمكن من زيارة @AlderHey هذا العام، ولكن هذا لن يمنعنا من إحضار شجرة عيد الميلاد..



استضفنا زيارة افتراضية هذا العام لمفاجأة بعض المرضى وعائلاتهم ❤️ pic.twitter.com/Ixh8fJJVA1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 20, 2021

وعمت الأطفال فرحة بالغة خاصة وأنها المرة الثانية التي يحتفل معهم لاعبو ليفربول بأعياد الميلاد.

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ويستعد ليفربول لخوض مباراته ضد ليستر سيتي غدا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومن ثم سواجه ضيفه ليدز يونايتد يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات