الدوري الإنجليزي يحسم موقفه من تأجيل مباريات جولتي "البوكسينغ داي"

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن رابطة الدوري الإنجليزي قررت إقامة مباريات الجولتين القادمتين من الدوري الممتاز في موعدها، لكن بشروط محددة.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة إمكانية تأجيل المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أنها لم تسفر عن جديد.

وطالب العديد من الأندية بإيقاف مباريات "البريمير ليغ" بشكل مؤقت، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بين جميع أندية المسابقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن رابطة الدوري الإنجليزي لم تجر تصويت على إمكانية تأجيل الجولتين القادمتين، واكتفت بإقرار إقامتهما دون تأجيل، شريطة أن يمتلك كل فريق 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى على أقل تقدير.

بينما أوضح حساب "EPLworld" على موقع "تويتر" أن قرار الرابطة جاء بعد موافقة غالبية الاندية، وسيكون على كل نادي تحمل مسؤولية عدم أخذ لاعبيهم اللقاح عبر الاستعانة باللاعبين الشباب (تحت 21 سنة) بدلا من أن يتم تأجيل المباراة، في حال إصابة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق الأول بـ"كوفيد-19".

البريميرليغ يقررون عدم تأجيل أي مباراة في حال تواجد 13 لاعب + حارس



في حال تفشي كورونا في أي نادي ، سيتوجب عليه الإستعانة باللاعبين الشباب (تحت 21 سنة) بدلاً من أن يتم تأجيل المباراة pic.twitter.com/BoGRgJOmxW — E P L W O R L D (@EPLworld) December 20, 2021

قرار الرابطة جاء بعد موافقة غالبية الاندية، سيكون على كل نادي تحّمل مسؤولية عدم اخذ لاعبيهم اللقاح عبر الاستعانة باللاعبين الشباب في حال تعرض اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق الاول لكوفيد https://t.co/r0NojXQPGv — E P L W O R L D (@EPLworld) December 20, 2021

وأضاف أن مباريات كأس الرابطة ستستمر أيضا ولن تتأجل، والتي من المقرر إقامتها خلال اليومين القادمين، وأن تأجيل المباريات في الدوري والكأس سيكون على حالات فرديه (كل مباراة على حدة اعتمادا على انتشار الوباء).

🚨 عاجل : مباريات كأس الرابطة (ستلعب غداً وبعد غداً ) ستستمر ايضا ولن تتأجل، تأجيل المباريات في الدوري والكأس سيكون على حالات فرديه ( كل مباراة على حده اعتماداً على انتشار الوباء ) pic.twitter.com/VaNF3ctZtE — E P L W O R L D (@EPLworld) December 20, 2021

وستقام مباريات جولتي "البوكسينغ داي" للدوري أي التاسعة عشرة والعشرين بشكل طبيعي، في الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء نظام الإعادة في الدورين الثالث والرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل استثنائي خلال موسم 2021-2022.

وأكد الاتحاد أن المباريات التي ستنتهي بالتعادل في وقتها الأصلي ستمتد إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، على أن يعود العمل بنظام الإعادة في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات