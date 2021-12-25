جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا ويسري.. وتهاجم مدرب منتخب مصر (فيديو)

هتفت جماهير الزمالك، لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي أنهى عقوبة إيقافه بشكل رسمي لمدة 8 مباريات بغيابه عن لقاء غزل المحلة، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض شيكابالا، البالغ من العمر 35 عاما، للإيقاف بعد أحداث مباراة البنك الأهلي، للتتويج بالدوري في الموسم الماضي.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهتافات "الفارس الأبيض" للمهاجم المخضرم "شيكابالا".

جماهير الزمالك في المدرجات تهتف لقائدها شيكابلا الذي يغيب عن اخر مباراة للعقوبة#الزمالك_غزل_المحلة



pic.twitter.com/NeFyP3jPf7 — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 25, 2021

كاميرا كورة بلس ترصد تشجيع جماهير الزمالك المتواصل أثناء مباراة غزل المحلة 🔥#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/5jlo2xPgxk — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 25, 2021

كما هتفت جماهير الزمالك أيضا لحسن يسري نجم فريق كرة اليد الأسبق، بعد منعه من دخول "القلعة البيضاء".

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في حين ردد مشجعو "الفارس الأبيض" هتافات ضد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب استبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق من المنتخب.

المصدر: وكالات