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جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا ويسري.. وتهاجم مدرب منتخب مصر (فيديو)

الرياضة

جماهير الزمالك تهتف لشيكابالا ويسري.. وتهاجم مدرب منتخب مصر (فيديو)
twitter/zscofficial
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هتفت جماهير الزمالك، لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي أنهى عقوبة إيقافه بشكل رسمي لمدة 8 مباريات بغيابه عن لقاء غزل المحلة، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض شيكابالا، البالغ من العمر 35 عاما، للإيقاف بعد أحداث مباراة البنك الأهلي، للتتويج بالدوري في الموسم الماضي.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهتافات "الفارس الأبيض" للمهاجم المخضرم "شيكابالا".

كما هتفت جماهير الزمالك أيضا لحسن يسري نجم فريق كرة اليد الأسبق، بعد منعه من دخول "القلعة البيضاء".

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في حين ردد مشجعو "الفارس الأبيض" هتافات ضد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب استبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق من المنتخب.

المصدر: وكالات 

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