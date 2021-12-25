شاهد.. بن شرقي يختتم مهرجان أهداف الزمالك بتسديدة "لوب" رائعة

ألحق نادي الزمالك هزيمة ساحقة بضيفه غزل المحلة، بفوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع الزملكاوي مصطفى فتحي أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 35، وضاعف زميله المغربي أشرف بن شرقي النتيجة في الدقيقة 38 كم زمن الشوط الأول.

وعزز المغربي الآخر محمد أوناجم تقدم "الفارس الأبيض" بأحرازه الهدف الثالث له بحلول الدقيقة 71، قبل أن يعود مواطنه بن شرقي ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

لوب بن شرقي والهدف الرابع للزمالك ⚽️



تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/XZz3hNSFgh 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/2VQfoarrc3 — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 25, 2021

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري متجاوزا بفارق نقطة واحدة غريمه التقليدي نادي الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل.

في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة عند 10 نقاط، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT