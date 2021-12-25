الكشف عن مدة غياب عمر السومة

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن غياب نجمه السوري عمر السومة، لمدة أسبوعين عن الملاعب، بسبب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية.

وقال الأهلي في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة".

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل. #الأهليpic.twitter.com/ifzLRnIdL8 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 24, 2021

إقرأ المزيد

وسيغيب عمر السومة بالتالي عن مباراتي الأهلي ضد كل من فريقي الرائد والشباب ضمن الجولتين 14 و15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والمحدد إقامتهما يومي الاثنين والسبت المقبلين، على الترتيب.

المصدر: وكالات