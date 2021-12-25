 
مباشر
عاجل
التحالف: نفذنا 40 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكشف عن مدة غياب عمر السومة

الرياضة

الكشف عن مدة غياب عمر السومة
twitter/alahli_fc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1gy

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن غياب نجمه السوري عمر السومة، لمدة أسبوعين عن الملاعب، بسبب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية.

وقال الأهلي في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة".

إقرأ المزيد
أهلي جدة على رأس قائمة ديون الأندية السعودية.. بيان رسمي بالتفاصيل
أهلي جدة على رأس قائمة ديون الأندية السعودية.. بيان رسمي بالتفاصيل

وسيغيب عمر السومة بالتالي عن مباراتي الأهلي ضد كل من فريقي الرائد والشباب ضمن الجولتين 14 و15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والمحدد إقامتهما يومي الاثنين والسبت المقبلين، على الترتيب.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا