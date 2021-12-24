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أهلي جدة على رأس قائمة ديون الأندية السعودية.. بيان رسمي بالتفاصيل

الرياضة

أهلي جدة على رأس قائمة ديون الأندية السعودية.. بيان رسمي بالتفاصيل
twitter/alahli_fc
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة السعودية، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد على الأندية حتى 30 سبتمبر 2021، لأندية دوري المحترفين و"يلو" للدرجة الأولى.

وكشفت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى اليوم المذكور بلغت إجماليها ما قيمته 192ر844ر298 ريالا.

وأوضح البيان أن نادي الأهلي مطالب بسداد مبلغ (75.147.323) ريالا، فيما أصبح نادي الشباب مطالباً بدفع مبلغ (43.268.199) ريالا، ويليهما الاتحاد في المرتبة الثالثة بمبلغ قدره (39.496.730) ريالا.

كما أوضحت اللجنة أن أندية دوري الدرجة الأولى سجلت التزامات مالية قدرها (81.834.717) ريالا على جميع الأندية باستثناء أندية القادسية والعدالة والدرعية والخلود.

وتتضمن الالتزامات المعلنة عددا من البنود، وهي الديون المستحقة للاعبين والأندية والموظفين والمدربين، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية، وتختص هذه البنود بكافة أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة التي تتيح لها قيد اللاعبين المحترفين في الفترة الشتوية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها يوم 26  يناير المقبل.

المصدر: وكالات 

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