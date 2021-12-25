شاهد.. "مقصية" بن دبكه تعمق جراح الهلال

مني نادي الهلال بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه الفتح (2-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز المهاجم المغربي مراد باتنا هدفين للفتح الأول والثالث في الدقيقتين (16 و86 من ضربة جزاء)، بينما تكفل زميله الجزائري سفيان بن دبكه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بتسديدة "مقصية" رائعة.

بن دبكة لاعب الفتح يسجل هدف رائع بمقصية في شباك الهلال ⚽️#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/Bsc321SWfb — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 25, 2021

أما هدفا الهلال فقد حملا توقيع كل من لاعب خط الوسط البيروفي أندريه كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (12، و75) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ومني الهلال بالهزيمة الثانية على التوالي، وذلك بعد تعادلين متتاليين ليواصل مسلسل نزيف النقاط، وليتجمد رصيده عند 21 نقطة (من 13 مباراة)، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة (من 13 مباراة)، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: RT