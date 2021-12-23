ليفربول ينشر فيديو للهدف القاتل وسلسلة ركلات الترجيح المثيرة

شهدت مباراة ليفربول وضيفه ليستر سيتي ضمن الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، تسجيل 6 أهداف وسلسلة ركلات الترجيح (5-4) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.

وأنقذ لاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو "الريدز" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثالث له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "أنفيلد".

المستحيل كلمة لا توجد في قاموس الريدز! 📔



لنستمتع بهدف الـ (+90) عن طريق @takumina0116 من جميع الزوايا.. لحظة لا تُنسى ⚽️👊pic.twitter.com/Pd9oxcikIn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2021

وحصل مينامينو على فرصة حسم نتيجة اللقاء في سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية، لكنه أخفق في ترجمة ركلة الجزاء الخامسة إلى هدف الفوز، ولكن زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا تمكن من ترجمة ركلة الجزاء السادسة إلى هدف الفوز لليفربول، بعد تصدي زميله حارس المرمى الإيرلندي كايمهين كيليهر لكرة ريان بيرتراند مدافع ليستر سيتي.

ركلات الترجيح الدراماتيكية! 😮



هكذا جاء التأهل لنصف نهائي كأس كاراباو يا ريدز 🏆🔴#ليفربول_ليسترpic.twitter.com/7Y6jE7nX5I — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2021

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وضرب ليفربول موعدا في الدور قبل النهائي لمسابقة "كأس كاراباو"، مع فريق أرسنال الذي اكتسح ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

المصدر: RT