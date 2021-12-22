ليفربول يروض "ثعالب" ليستر بركلات الترجيح في مباراة مهرجان الأهداف (فيديو)

انتزع ليفربول بطاقة العبور للدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم من ضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-4) في اللقاء الذي جمعمها مساء الأربعاء.

وضع المهاجم جيمي فاردي هدفين مبكرين لـ"ثعلب" في الدقيقتين (9 و13).

Jamie Vardy with a lethal strike for Leicester City over Liverpool! 👊 pic.twitter.com/bakizz8zaO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2021

ورد أليكس أوكسليد تشامبرلين بهدف تقليص الفارق "للريدز" بعد 6 دقائق.

ووسع جيمس ماديسون الفارق من جديد للضيوف بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وقلص المهاجم البرتغالي دييغو جوتا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الياباني تاكومي مينامينو هدف التعادل في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أنفيلد".

Diogo Jota goal ⚽



The Portuguese attacker reduces Leicester City's lead over Liverpool with a smart strike 💪 pic.twitter.com/UNPXaxnM0n — BirdieFootball (@birdiefootball) December 22, 2021

وحسم ليفربول نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-4).

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المصدر: RT