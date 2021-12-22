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ليفربول يروض "ثعالب" ليستر بركلات الترجيح في مباراة مهرجان الأهداف (فيديو)

الرياضة

ليفربول يروض
Reuters CRAIG BROUGH
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انتزع ليفربول بطاقة العبور للدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم من ضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-4) في اللقاء الذي جمعمها مساء الأربعاء.

وضع المهاجم جيمي فاردي هدفين مبكرين لـ"ثعلب" في الدقيقتين (9 و13).

ورد أليكس أوكسليد تشامبرلين بهدف تقليص الفارق "للريدز" بعد 6 دقائق.

ووسع جيمس ماديسون الفارق من جديد للضيوف بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وقلص المهاجم البرتغالي دييغو جوتا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الياباني تاكومي مينامينو هدف التعادل في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أنفيلد".

وحسم ليفربول نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-4).

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المصدر: RT 

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