 
مباشر

صلاح خارج تشكيلة ليفربول أمام "ثعالب" ليستر

الرياضة

صلاح خارج تشكيلة ليفربول أمام
twitter/lfc_arabic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0rk

يحتضن ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين بيرق ليفربول وضيفه ليستر سيتي، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "ثعالب" ليستر، في الساعة (19:46) بتوقيت غرينيتش، وخلت التشكيلة من مجموعة من اللاعبين الأساسيين وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح:

بينما اختار المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بريندان رودجيرس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

المصدر: "twitter/@LFC /@LCFC " 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا