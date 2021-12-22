راموس يرتكب المحظور في باريس سان جيرمان (فيديو)

تعرض النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان للطرد خلال مباراة فريقه أمام مضيفه لوريان (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء ضمن الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وشارك راموس بديلا مع بداية الشوط الثاني، وحصل على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين (81 و86) عندما كانت النتيجة تشر إلى تقدم لوريان بهدف، ليعقد المدافع الإسباني المخضرم موقف فريقه، قبل أن يقتنص زميله المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصل راموس، صخرة دفاع ريال مدريد السابق، على البطاقة الحمراء رقم 27 في مسيرته حتى الآن، والأولى له بقميص الفريق الباريسي في ثالث مبارياته مع ناديه الجديد.

وانضم سيرخيو راموس (35 عاما) إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ووقع على عقد لمدة موسمين ينتهي في صيف 2023.

المصدر: وكالات