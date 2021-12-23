ميسي يكرر رقما سلبيا عندما كان في برشلونة

واصل النجم الأرجنتيني ميسي عقمه التهديفي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مضيفه لوريان (1-1)، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجا باريس سان جيرمان من الهزيمة بفضل مواطن ميسي، المهاجم ماورو إيكاردي، الذي اقتنص هدف التعادل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بينما أخفق ميسي في هز الشباك خارج الديار للمباراة الثامنة على التوالي في الموسم الحالي (2021-2022) للدوري الفرنسي، ليكرر هذا الرقم السلبي التاريخي له عندما كان في برشلونة في الفترة بين سبتمبر 2006 ومارس 2007، وذلك وفقا لبوابة الإحصاءات "Stats Foot".

Lionel Messi n'a pas marqué lors de ses 8 premiers matchs disputés à l'extérieur en compétition officielle avec le @PSG_inside égalant sa pire série en déplacement en club dans sa carrière professionnelle (8 avec Barcelone entre septembre 2006 et mars 2007). @PSSportsFR#FCLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) December 22, 2021

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يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما برشلونة، وشارك الأرجنتيني في 16 مباراة بقميص الفريق الباريسي حتى الآن، وسجل خلالها 6 أهداف فقط، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات