ريال مدريد ينجز مهمته بنجاح في بيلباو

خرج ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي الفريق الملكي مبكرا الدقيقتين (4 و7)، ورد لاعب خط الوسط الإسباني أوهيان سانسيت بهدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض عند الدقيقو العاشرة من زمن الشوط الأول.

Beautiful curled finish by Benzema 😍🔥 pic.twitter.com/ukL7wY9Z12 — ESPN (@espn) December 22, 2021

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 22 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري "لا ليغا" بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد فريق أتلتيك بيلباو بعد هذه الهزيمة عند 24 نقطة، ويشغل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT