شاهد.. بنزيما يستعرض أسطول سياراته المفضلة

عرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أسطول سياراته عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وتحمل سيارات كريم بنزيما اختصارا لاسمه "KB9"، على غرار العلامة التجارية لزميله السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "CR7".

Бензема – сам машина, но даже у машины есть личный автопарк. Тачки – большая любовь Карима ❤️🏎 pic.twitter.com/8w6keknUVV — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

ولدى بنزيما 8 سيارات من أنواع مختلفة، هي "بوغاتي تشيرون، وبوغاتي فيرون بور سانج، ومرسيدس SLR، ومرسيدس G65 AMG، وماكلارين، وأودي بأنواعها الثلاثة RS 4، وRS 6، وRS Q8".

وتعتبر سيارة "بوغاتي فيرون بور سانج"، الأهم في أسطول محركات كريم بنزيما، ليس فقط لأن سعرها حوالي مليون جنيه إسترليني، ولكن لأنها تعتبر واحدة من 5 سيارات فقط في العالم، من نفس الطراز.

وتتميز هذه السيارة بجسمها ذي اللونين من الألومنيوم المصقول وألياف الكربون السوداء.

تعتبر أودي rs6، هي سيارة بنزيما العملية التي يستخدمها تقريبا بشكل يومي، والنسخة الحالية من السيارة سرعتها 600 حصان، وتكلفتها تتجاوز 140 ألف يورو.

نسخة أودي هذه قوية جدا من حيث الأداء، مع سرعات تصل إلى 300 كم/ساعة، وتستغرق 3.6 ثانية فقط للانتقال من 0 إلى 100 كم/ساعة.

وأكد بنزيما أن ماركة "فيراري" الإيطالية، هي المفضلة بالنسبة له منذ أن كان صغيرا وولد حبه للسيارات.

وتحدث بنزيما مع جمهوره عبر قناته على موقع "يوتيوب" حول أول سيارة اشتراها في حياته من أحد أصدقائه، وكان نوعها "ميني كوبر".

المصدر: وكالات