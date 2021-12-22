غرناطة يعمق جراح أتلتيكو مدريد

مني أتلتيكو مدريد بالهزيمة الرابعة تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه أمام مضيفه غرناطة (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

وضع البرتغالي جواو فيليكس فريق العاصمة مدريد في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة البداية، لكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين الكولومبي داروين ماتشيس والإسباني خورخي مولينا، في الدقيقتين (17 و61) على الترتيب.

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وتجمد رصيد فريق أتلتيكو مدريد بعد هذه الهزيمة عند 29 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

بينما رفع غرناطة رصيده إلى 22 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني عشر سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT