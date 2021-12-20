الكشف عن وجهة نجم كأس العرب الجزائري يوسف بلايلي بعد رحيله عن نادي قطر

أكد الرئيس السابق لنادي شبيبة سكيكدة الجزائري لكرة القدم عبد الكريم طبو، أن يوسف بلايلي نجم منتخب "محاربي الصحراء" سينتقل إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي قطر القطري، الأسبوع الماضي، فسخ تعاقده مع بلايلي، في ظل رغبة اللاعب الجزائري في الانتقال إلى إحدى الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالكريم طبو في تصريحات لصحيفة "ستاد نيوز" الجزائرية: "لقد تحدثت مع بلايلي، بعد عودة المنتخب الوطني لأرض الوطن، ورسميا سيلعب لأولمبيك مارسيليا".

وأضاف: "بالنسبة لي الخيار الذي سيقوم به خاطئ، لأنه قادر على اللعب في البريميرليغ وبسهولة".

واختتم طبو: "من ناحية الموهبة، بلايلي قادر على فعل كل شيء، قدماه ساحرتان، وكموهبة فقط دون تفاصيل أخرى، هو من نفس عينة نيمار".

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وحصل بلايلي على جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب، التي استضافتها قطر في الفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري، انتهت بتتويج منتخب الجزائر بلقبهاعلى حساب تونس (2-0).

يذكر أن يوسف بلايلي (29 عاما) كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيلعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%، كما أوضح أنه سيختار اللعب بين الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

المصدر: وكالات