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بالفيديو.. الرئيس الجزائري يكرم منتخب بلاده بعد التتويج بكأس العرب 2021

الرياضة

بالفيديو.. الرئيس الجزائري يكرم منتخب بلاده بعد التتويج بكأس العرب 2021
twitter/APS_Algerie
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في قصر الشعب، بعثة منتخب الجزائر المتويج بلقب بطل النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، يوم السبت الماضي في قطر.

وقام تبون، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، بتكريم شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري للعبة، ومجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين، ومساعد المدرب مصباح جمال، وكل اللاعبين يتقدمهم المخضرمان يوسف بلايلي وياسين براهيمي.

وأهدى مدرب المنتخب الجزائري ميدالية بطولة كأس العرب للرئيس تبون لدعمه لمنتخب "محاربي الصحراء"، التي توج بلقب بطولة العرب لأول مرة في تاريخه في ثالث مشاركة له.

وكان منتخب الجزائر، المكون من عناصر أغلبها محلية، تلقى استقبالا حافلا بعد عودته إلى بلاده، الأحد، قادما من الدوحة بعد الفوز على تونس (2-0)، بعد وقت إضافي في المباراة النهائية السبت الماضي.

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وكان في استقبال المنتخب الجزائري رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، وأعضاء من الحكومة الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

واستقل لاعبو المنتخب الجزائري حافلة مكشوفة عليها صور اللاعبين والمدرب بوقرة، وكتب عليها "فخورون بكم"، وجاب الموكب الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائرية وسط حضور أعداد كبيرة من المشجعين.

المصدر: وكالات 

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