ليفاندوفسكي يعادل أفضل مواسم رونالدو

عادل روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف قبل نهاية السنة، حيث سجل الثنائي القاتل 69 هدفا بفارق ثماني سنوات.

وتمكن ليفاندوفسكي من اختتام عام 2021 بتسجيل هدف جديد خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على فولفسبورغ (4-0) على ملعب أليانز أرينا، الجمعة، ضمن الجولة 17 من الدوري الألماني.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات أن مهاجم بايرن وصل إلى هدفه الـ69 على مدار عام 2021 على كافة الأصعدة، مع ناديه ومنتخب بولندا، وذلك خلال مشاركته في 59 مباراة.

وعادل ليفاندوفسكي بذلك أعلى سجل تهديفي للنجم البرتغالي رونالدو، والذي حققه عام 2013 بقميصي ريال مدريد ومنتخب البرتغال، بوصوله إلى 69 هدفا.

Lewandowski equals Ronaldo’s record of scoring 69 goals in a year.



Still can't comprehend how Messi managed to score 91 🤯 pic.twitter.com/PEJuw6Ua5D — ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2021

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وحطم البولندي ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر في عام 1972، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني "البوندسليغا"، بعدما سجل 43 هدفا.

وبهذ الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة برصيد 43 نقطة ودخل العطلة الشتوية متفوقا بـ9 نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند صاحب الـ34 نقطة.

وسيتوقف الدوري الألماني لثلاثة أسابيع على أن يستأنف نشاطه في السابع من يناير المقبل.

المصدر: Squawka