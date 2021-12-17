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شاهد.. ليفاندوفسكي يسجل هدفا رائعا يحطم به رقم مولر القياسي الصامد منذ عام 1972

الرياضة

شاهد.. ليفاندوفسكي يسجل هدفا رائعا يحطم به رقم مولر القياسي الصامد منذ عام 1972
AFP Christof STACHE
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حطم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني "البوندسليغا".

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ43 عام 2021 يوم الجمعة، في المباراة التي حقق فيها الفريق البافاري فوزا عريضا على ضيفه فولفسبورغ برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وكان ليفاندوفسكي قد عادل رقم جيرد مولر (42 هدفا) الصامد منذ عام 1972، حين سجل هدفين في المباراة التي فاز بها البايرن على شتوتغارت بخماسية بيضاء في الجولة الماضية.

المصدر: RT

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