شاهد.. ليفاندوفسكي يسجل هدفا رائعا يحطم به رقم مولر القياسي الصامد منذ عام 1972

حطم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني "البوندسليغا".

اوباميكانو 😍✨



◽️ على طريقه بواتينغ pic.twitter.com/qJHvOpWie1 — منبر البايرن (@MnbrBayern) December 17, 2021

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ43 عام 2021 يوم الجمعة، في المباراة التي حقق فيها الفريق البافاري فوزا عريضا على ضيفه فولفسبورغ برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

43 – Bayern München’s Robert Lewandowski has scored 43 #Bundesliga goals in 2021, setting a new record for the most goals scored within a single calendar year in the competition. Unstoppable. #FCBWOBpic.twitter.com/eP0fCDU3GM — OptaFranz (@OptaFranz) December 17, 2021

وكان ليفاندوفسكي قد عادل رقم جيرد مولر (42 هدفا) الصامد منذ عام 1972، حين سجل هدفين في المباراة التي فاز بها البايرن على شتوتغارت بخماسية بيضاء في الجولة الماضية.

المصدر: RT