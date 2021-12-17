شاهد.. هدف ميسي في شباك مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في دور مجموعات "التشامبيونزليغ"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة فوز هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي كأفضل هدف خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وهدف ميسي الذي توج بالجائزة هو الأول للساحر الأرجنتيني بقميص سان جيرمان بعد انضمامه للفريق الباريسي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وحصل ميسي، على نسبة 22 % خلال عملية التصويت على أفضل هدف، بينما حل في المركز الثاني هدف تياغو ألكانتارا نجم ليفربول في شباك بورتو بنسبة تصويت 14 %، فيما جاء هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مرمى دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بنسبة 13 % من الأصوات.

🚨 Official:



Leo Messi's goal against Man City wins UEFA Champions League Goal of the Group stage with a big margin. Well deserved win. pic.twitter.com/WEvFR5ZZT0 — Gracias Kun 🤟 (@7BDRsMan) December 17, 2021

المصدر: RT