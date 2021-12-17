شاهد.. هدف ميسي في شباك مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في دور مجموعات "التشامبيونزليغ"
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة فوز هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي كأفضل هدف خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
🔝 What. A. Moment.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2021
🔴🔵 First Paris goal for Leo Messi = 🔥🔥🔥@PSG_English | #UCLpic.twitter.com/UkKOJyTkVz
وهدف ميسي الذي توج بالجائزة هو الأول للساحر الأرجنتيني بقميص سان جيرمان بعد انضمامه للفريق الباريسي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.
🌠 Goal of the Group Stage! 🌠— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2021
After 200k + votes, the winner is... 👇#UCLGOTGS | @Heineken | #UCLpic.twitter.com/qBpvWbqu83
وحصل ميسي، على نسبة 22 % خلال عملية التصويت على أفضل هدف، بينما حل في المركز الثاني هدف تياغو ألكانتارا نجم ليفربول في شباك بورتو بنسبة تصويت 14 %، فيما جاء هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مرمى دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بنسبة 13 % من الأصوات.
🚨 Official:— Gracias Kun 🤟 (@7BDRsMan) December 17, 2021
Leo Messi's goal against Man City wins UEFA Champions League Goal of the Group stage with a big margin. Well deserved win. pic.twitter.com/WEvFR5ZZT0
المصدر: RT
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