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شاهد.. هدف ميسي في شباك مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في دور مجموعات "التشامبيونزليغ"

الرياضة

شاهد.. هدف ميسي في شباك مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في دور مجموعات
AFP FRANCK FIFE
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة فوز هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي كأفضل هدف خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وهدف ميسي الذي توج بالجائزة هو الأول للساحر الأرجنتيني بقميص سان جيرمان بعد انضمامه للفريق الباريسي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وحصل ميسي، على نسبة 22 % خلال عملية التصويت على أفضل هدف، بينما حل في المركز الثاني هدف تياغو ألكانتارا نجم ليفربول في شباك بورتو بنسبة تصويت 14 %، فيما جاء هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مرمى دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بنسبة  13 % من الأصوات.

المصدر: RT

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