بعد خروج صلاح غاضبا.. كلوب يوضح

أوضح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، سبب استبدال نجم الفريق، المصري محمد صلاح أثناء مباراة "الريدز" أمام نيوكاسل.

وفاز ليفربول على نيوكاسل 3-1، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر غوتا ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

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وقرر كلوب استبدال صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وليحل روبيرتو فيرمينو بدلا منه، وتحدث المدرب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ"بي بي سي": "اليوم كان من الصواب استبداله في وقت مبكر أكثر من ذلك، سنلعب مرة أخرى خلال ثلاثة أيام".

وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة: "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".

وأبدى المصري صلاح استياءه من قرار مدربه الألماني عندما علم باستبداله، قبل أن يتدارك الموقف ويصفق للمشجعين ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

واستطاع صلاح بهدفه معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع توتنهام الأحد المقبل ضمن الجولة الـ18 من البريميرليغ، ليواجه ليستر سيتي الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

المصدر: "وكالات"