شاهد.. صلاح يخرج من الملعب غاضبا رغم تسجيله هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل

أبدى المصري محمد صلاح نجم ليفربول استياءه من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، خلال المباراة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم كلوب على استبدال صلاح، بزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد من الإصابة، قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

وعندما علم صلاح باستبداله، هز رأسه وبدا عليه الغضب والاستياء، قبل أن يتدارك الموقف ويصفق للمشجعين ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

لحظة استبدال محمد صلاح أمام نيوكاسل 🔄 pic.twitter.com/ssE5Fgk079 — Yallakora (@Yallakoranow) December 16, 2021

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا في مباراة اليوم بتسجيله أحد أهداف المباراة التي انتهت لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

هدف العالمي محمد صلاح رقم 15

والمتابعه الجيده pic.twitter.com/NTFyLqTIdA — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 16, 2021

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

24 - Mohamed Salah has 24 Premier League goal involvements this season (15 goals, 9 assists) - in Premier League history, only @alanshearer in 1994-95 has registered more before Christmas in a single campaign (25 - 16 goals, 9 assists). Cheer. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

المصدر: RT





