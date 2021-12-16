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شاهد.. صلاح يخرج من الملعب غاضبا رغم تسجيله هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل

الرياضة

شاهد.. صلاح يخرج من الملعب غاضبا رغم تسجيله هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل
Globallookpress Peter Byrne via www.imago-images
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أبدى المصري محمد صلاح نجم ليفربول استياءه من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، خلال المباراة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم كلوب على استبدال صلاح، بزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد من الإصابة، قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

وعندما علم صلاح باستبداله، هز رأسه وبدا عليه الغضب والاستياء، قبل أن يتدارك الموقف ويصفق للمشجعين ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا في مباراة اليوم بتسجيله أحد أهداف المباراة التي انتهت لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

 وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

المصدر: RT



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