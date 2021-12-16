بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يزلزل مدرجات "أنفيلد" بهدف تاريخي في شباك نيوكاسل

سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفا رائعا خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نيوكاسل يونايتد على ملعب "أنفيلد" اليوم الخميس ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصعق نيوكاسل مضيفه "الريدز" بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق جونجو شيلفي، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، حيث سجل البرتغالي ديوغو جوتا هدف التعادل في الدقيقة الـ21 وأتبعه زميله صلاح بهدف التقدم بعدها بأربع دقائق ليشعل مدرجات "أنفيلد" فرحا وسعادة.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثالث لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة لمصلحة ليفربول بنتيجة 3-1.

هدف إبننا العالمي محمد صلاح الليلة في نيوكاسل

pic.twitter.com/10LESSh3CL — Tarek Al Arabi New (@TarekAlArabiNo1) December 16, 2021

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم فقد استطاع صلاح بهدفه اليوم معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

24 - Mohamed Salah has 24 Premier League goal involvements this season (15 goals, 9 assists) - in Premier League history, only @alanshearer in 1994-95 has registered more before Christmas in a single campaign (25 - 16 goals, 9 assists). Cheer. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

هدف العالمي محمد صلاح رقم 15

والمتابعه الجيده pic.twitter.com/NTFyLqTIdA — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 16, 2021

المصدر: RT