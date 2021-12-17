ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 17 من البريميرليغ.. محمد صلاح يغرد بالصدارة

عزز النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، صدارته لقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لموسم 2021-2022.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في فوز فريقه أمام نيوكاسل 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ.

هدف العالمي محمد صلاح رقم 15

والمتابعه الجيده pic.twitter.com/NTFyLqTIdA — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 16, 2021

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ويتصدر محمد صلاح الترتيب بـ15 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وانتهت مباريات الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي، مع تأجيل ثلاث مباريات: (مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، وليستر سيتي وتوتنهام، وبيرنلي وواتفورد).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول 15 هدفا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي 9 أهداف.

دييغو جوتا، ليفربول 9 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد 7 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد 7 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول 7 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد 7 أهداف.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام 6 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي 6 أهداف.

كونور جالاجير، كريستال بالاس 6 أهداف.

المصدر:RT