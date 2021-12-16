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بعد إصابة مودريتش ومارسيلو بكورونا.. أربعة لاعبين جدد في ريال مدريد يصابون بالفيروس

الرياضة

بعد إصابة مودريتش ومارسيلو بكورونا.. أربعة لاعبين جدد في ريال مدريد يصابون بالفيروس
AFP JAVIER SORIANO
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أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس إصابة 4 لاعبين جدد بفيروس كورونا إضافة إلى مساعد المدرب.

وذكر بيان الفريق الملكي أن اللاعبين الأربعة هم: غاريث بيل وماركو أسينسيو وأندريه لونين ورودريغو.

وقرر ريال مدريد تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.

وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا.

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ولم يكشف ريال إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن مواجهة قادش في "الليغا" الأحد المقبل.

وطبقا للبروتوكولات التي تفرضها الحكومة الإسبانية فإن المصابين السبعة بكورونا، وكلهم حصلوا على التطعيم، سيبقون في الحجر حتى تأتي اختباراتهم سلبية.

المصدر: رويترز

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