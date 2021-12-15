شاهد "لحظات مجنونة" في نهاية مباراة الجزائر وقطر.. والتي لعب فيها 19 دقيقة كوقت بدل ضائع!

شهدت مباراة الجزائر وقطر ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم يوم الأربعاء، إضافة الحكم لـ19 دقيقة كوقت بدل ضائع عن الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدمت الجزائر عن طريق جمال الدين بنلعمري بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ59.

وعندما مضت الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء، أعطى الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع، استطاع المنتخب القطري في الدقيقة 90+7 تسجيل هدف التعادل برأسية متقنة من محمد مونتاري.

وبعد هدف التعادل القطري اشتعلت الأجواء في مدرجات ملعب "الثمامة" في الدوحة والذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بعد أن كان المنتخب الجزائري قريبا جدا من التأهل وعلى بعد دقيقتين فقط من نهاية المباراة، ليجد نفسه متعادلا وقريبا من لعب الأشواط الإضافية.

ملخص مباراة الجزائر وقطر 2-1

اهداف مباراة الجزائر وقطر #الجزائر_قطر#قطر_الجزائزpic.twitter.com/FSN9LsU0e9 — بث مباشر مباريات اليوم (@yalla_shoot_liv) December 15, 2021

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واستعان حكم اللقاء بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لمراجعة الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل وإمكانية وجود مخالفة خلالها على أرضية الميدان، لكنه أمر بعدها باستكمال اللعب، وأضاف مجددا وقتا بديلا عن الضائع "في الوقت بدل الضائع".

وفي الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع عندما كانت الجماهير تنتظر إعلان الحكم نهاية المباراة بالتعادل 1-1 واللجوء لشوطين إضافيين، تعرض الجزائري ياسين براهيمي للعرقلة داخل منطقة جزاء قطر ليحتسب الحكم ركلة جزاء فشل يوسف بلايلي في ترجمتها إلى هدف مباشرة، ولكنه تابعها في الشباك بعد أن ارتدت من حارس قطر في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع محرزا هدف التقدم لبلاده.

وفي الدقيقة الـ19 من الوقت بدل الضائع أعلن الحكم نهاية المباراة "الماراثونية" بفوز المنتخب الجزائري 2-1 وتأهله إلى المباراة النهاية لكأس العرب وسط فرحة عارمة من أنصاره وحسرة كبيرة من قبل الجماهير القطرية.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.

في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

المصدر: RT