شاهد أهداف مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب (فيديو)
تفوق المنتخب الجزائري على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" .
وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال الدين بنلعمري في الدقيقة الـ59، وعادل للمنتخب القطري محمد مونتاري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وخطف "محاربو الصحراء" بطاقة التأهل إلى النهائي في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع من عمر الوقت الأصلي عن طريق يوسف بلايلي بعد متابعته لركلة جزاء نفذها بنفسه وارتدت من حارس المنتخب القطري.
فيديو |منتخب #الجزائر تقدم 1 - 0 على #منتخبنا_الوطني عبر بلعمري في الدقيقة 59 #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/Ba4evm6crv— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021
فيديو| #منتخبنا_الوطني يعادل النتيجة 1 - 1 مع #الجزائر عبر مونتاري في الدقيقة +97 في نصف نهائي #مونديال_العرب#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/n0YYtCpESk— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021
فيديو| منتخب #الجزائر تقدم 2 - 1 على #منتخبنا_الوطني عبر بلايلي في الدقيقة +117 في نصف نهائي #مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021
#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/WLqjPSb3mJ
وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.
ملخص مباراة الجزائر وقطر 2-1— بث مباشر مباريات اليوم (@yalla_shoot_liv) December 15, 2021
اهداف مباراة الجزائر وقطر #الجزائر_قطر#قطر_الجزائزpic.twitter.com/FSN9LsU0e9
في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.
وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.
المصدر: RT
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