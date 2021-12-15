شاهد أهداف مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب (فيديو)

تفوق المنتخب الجزائري على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" .

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال الدين بنلعمري في الدقيقة الـ59، وعادل للمنتخب القطري محمد مونتاري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وخطف "محاربو الصحراء" بطاقة التأهل إلى النهائي في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع من عمر الوقت الأصلي عن طريق يوسف بلايلي بعد متابعته لركلة جزاء نفذها بنفسه وارتدت من حارس المنتخب القطري.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في مباراة المربع الذهبي الأولى.

ملخص مباراة الجزائر وقطر 2-1

اهداف مباراة الجزائر وقطر #الجزائر_قطر#قطر_الجزائزpic.twitter.com/FSN9LsU0e9 — بث مباشر مباريات اليوم (@yalla_shoot_liv) December 15, 2021

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في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

المصدر: RT